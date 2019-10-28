Американский космоплан X-37B вернулся после рекордного срока на орбите

Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter. Космоплан провел на орбите 780 дней, побив собственный предыдущий рекорд. Всего в рамках программы испытаний корабль провел на орбите 2865 дней.

«X-37B продолжает демонстрировать важность многоразового космического самолета. Каждая последующая миссия продвигает космические возможности нашей страны»,— сказала министр ВВС США Барбара Барретт.

Миссия стартовала в сентябре 2017 года и стала пятой. Прошлый раз космоплан провел на орбите почти два года — с 20 мая 2015 года по 7 мая 2017 года. Пентагон не разглашает цели пребывания аппарата на орбите.

Подробнее о прошлой миссии — в материале журнала «Огонек» «На шаттл впереди».