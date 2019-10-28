Генконсульство проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Техасе

Генеральное консульство России в Хьюстоне проверяет, есть ли россияне среди пострадавших в результате стрельбы в Техасе. Напомним, два человека погибли, пострадали не менее 10.

«Ночью 27 октября на территории кампуса филиала Техасского университета A&M в городе Коммерс, штат Техас, произошла стрельба. Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших»,— говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе на встрече выпускников. По информации СМИ, на вечеринке были сотни людей. Личность подозреваемого устанавливается, он не задержан. За медицинской помощью обратились 16 человек, при этом 12 получили огнестрельные ранения, сообщает NBC.