При стрельбе в Техасе погибли два человека, более 10 пострадали

Неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M. В результате погибли как минимум два человека, более 10 получили ранения, сообщает Fox News. Стрелок пока не задержан, его мотивы и местонахождение неизвестны.
Инцидент произошел в ночном клубе. Всего на вечеринке были сотни людей, рассказал в Twitter корреспондент телеканала WFAA Джейсон Уайтли. Портал SNHQ утверждает, что погибли трое, 20 человек пострадали.
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