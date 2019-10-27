При стрельбе в Техасе погибли два человека, более 10 пострадали

Неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M. В результате погибли как минимум два человека, более 10 получили ранения, сообщает Fox News. Стрелок пока не задержан, его мотивы и местонахождение неизвестны.

Инцидент произошел в ночном клубе. Всего на вечеринке были сотни людей, рассказал в Twitter корреспондент телеканала WFAA Джейсон Уайтли. Портал SNHQ утверждает, что погибли трое, 20 человек пострадали.