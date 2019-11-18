Лариса Соловьева, тренер сборной РФ по робототехнике

С роботом на «ты»

На всемирной олимпиаде по робототехнике в Венгрии российские школьники стали первыми в общекомандном зачете. Они соревновались со сверстниками из 73 стран. Немалый вклад в победу внесла команда Roadster из города Миасс Челябинской области, в котором проживают всего 150 тысяч человек. Ребята взяли золото в основной младшей категории. Они должны были разработать робота, который действует как автономное беспилотное такси и может доставить пассажиров в место назначения.

Ребята из Миасса занимаются в местном клубе робототехники «Прометей» под руководством учителя информатики Ларисы Соловьевой. Ее воспитанники уже не первый раз проходят отбор в сборную России и привозят медали с престижных соревнований. Команды Ларисы занимали первые места на международных олимпиадах по робототехнике в Дании и Индонезии, второе место на чемпионате в Пекине. Тренер участвовала в разработке правил всемирной олимпиады по робототехнике 2014 года, которая проходила в России. Лариса не только занимается со школьниками из Миасса, но и тренирует всю сборную нашей страны. Лариса радуется успехам своих подопечных, но считает, что соревнования не для всех детей: здесь важно понимать психологическую готовность ребенка. А огорчает тренера то, что старшие ученики уезжают из Миасса и не могут помогать младшим осваивать робототехнику. «Грущу очень, но понимаю: все верно, их путь — Москва, Питер»,— говорит Лариса.

Валерия Ошеева