Кевин Файги, глава Marvel

Вселенная политкорректности

Вселенная Marvel расширяется столь стремительно, что это уже противоречит всем законам физики: глава студии Кевин Файги обнародовал планы по выведению на голубые экраны целого коллектива новых персонажей. Судя по набору супергероев, студия заботится не только о кассе, но и о своем имидже. Если Лунный Рыцарь и отдельный сериал с девушкой-подростком Камалой Кхан — это, скорее, чисто денежная история, то Женщина-Халк и первая героиня-мусульманка Мисс Марвел — это еще и дань столь модной сегодня политкорректности. Marvel, кстати, уже отметилась на этой стезе недавним появлением героини-бисексуалки Валькирии (в исполнении Тессы Томпсон). Ведущая студия «фабрики грез» на этой поляне пока в роли догоняющей: Marvel входит в концерн Disney, а ее основателя еще недавно обвиняли в сексизме и даже расизме. Уолт Дисней не любил брать на работу женщин и пошел на это только в годы войны, когда мужчин стало не хватать, а у его известных принцесс и сказочных героинь в сюжетных хитросплетениях матери частенько вообще не присутствуют либо проходят незаметно в череде второстепенных персонажей. Вот Marvel и наверстывает «упущения». Помимо героини-бисексуалки в кинооборот вводится новый супергерой — гей в фильме «Вечные». Этот фильм можно признать в известном смысле поворотным, по сути, это замена сверхпопулярным «Мстителям», актеры из которого один за другим отказываются продлевать контракты, устав от образов-клише. Marvel предлагает замену: «Вечные» — это про целую расу суперлюдей, которую призвали стать защитниками Земли. Новая киноэпопея развернется во всех пространствах, включая межгалактические, но и там продолжатся игры в политкорректность.

Светлана Сухова