Баланс опасений и перспектив

Семь из десяти опрошенных констатируют, что AI на их бизнес сейчас не влияет. Прямых консолидированных данных о применении AI в текущих бизнес-процессах авторы обзора не приводят — судя по всему, для значимой части респондентов это коммерческая тайна, поскольку один из важнейших выводов работы — 47% опрошенных (два года назад — 37%) видят в появлении AI риски в первую очередь применения искусственного интеллекта конкурентами. Для китайских компаний (в КНР разработки AI объявлены национальным приоритетом, вокруг искусственного интеллекта создается весьма нервная атмосфера) эта цифра еще выше — 65%. Доли тех, кто видит в AI только риск (медленно снижается) и сочетание риска и возможностей (растет), в 2019 году сравнялись.

Дмитрий Бутрин