Skate Canada — второй этап серии Гран-при

Женщины. 1. Александра Трусова (Россия) — 241,02 балла (мировой рекорд). 2. Рика Кихира (Япония) — 230,33. 3. Ю Ён (Южная Корея) — 217,49… 5. Евгения Медведева— 209,62… 8. Серафима Сахнович (обе — Россия) — 175,97.
Мужчины. 1. Юдзуру Ханью (Япония) — 322,59 балла. 2. Нам Нгуен (Канада) — 262,77. 3. Кэйдзи Танака (Япония) — 250,02… 8. Андрей Лазукин (Россия) — 212,07.
Спортивные пары. 1. Александра Бойкова—Дмитрий Козловский (Россия) — 216,71 балла. 2. Кирстен Мур-Тауэрс—Майкл Маринаро (Канада) — 208,49. 3. Евгения Тарасова—Владимир Морозов (Россия) — 202,29.
Танцы. 1. Пайпер Гиллес—Поль Пуарье (Канада) — 209,01 балла. 2. Мэдисон Хаббелл—Закари Донохью (США) — 206,31. 3. Лайла Фир—Льюис Гибсон (Великобритания) — 195,35… 8. Бетина Попова—Сергей Мозгов — 173,54. 9. Софья Евдокимова—Сергей Базин (оба дуэта — Россия) — 167,39.
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