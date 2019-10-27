МИД Ирана заявил об усилении экономического терроризма со стороны США

Новые американские правила усилят экономический терроризм в отношении обычных иранцев, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. По его словам, госсекретарь США Майк Помпео ошибочно считает, что иранский народ должен поклониться США, «если он хочет есть». «Минфин США теперь нацелен не только на поставки продовольствия, но и на импорт лекарственных средств»,— написал господин Зариф в Twitter.

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Ранее США объявили об ужесточении правил по торговле гуманитарными товарами с Ираном. Усиление санкционного режима началось с приходом к власти Дональда Трампа в январе 2017 года. В 2019 году ужесточение санкций продолжилось.

В сентябре господин Трамп объявил о новых санкциях против Ирана — «самых высоких по своему уровню из всех, что когда-либо вводились в отношении этой страны».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».