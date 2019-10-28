Экологи нашли дом у озера

«Гринпис России» обнаружил частный дом на берегу озера Дарашколь, которое считается одним из самых красивых и труднодоступных мест Горного Алтая. По словам зеленых, постройка нарушает режим парка и природоохранное законодательство. Дом находится на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО: это значит, что до начала стройки российские власти должны были уведомить о ней международную организацию. Выяснилось, что местная администрация продала участок некоммерческому фонду «Кабарга», который занимается восстановлением алтайской популяции животного и сохранением природного наследия. Среди его учредителей — основатель Yota Сергей Адоньев и директор телекоммуникационной компании «Экспател» Игорь Юзефович. Минприроды региона готовит иск о признании сделки недействительной, а экологи пожаловались в Генпрокуратуру.

Из окна дома, расположенного среди Алтайских гор, открывается вид на озеро Дарашколь — это одно из самых красивых мест региона. На местных туристических сайтах предупреждают, что озеро не из легкодоступных — в том числе и поэтому двухэтажное отапливаемое здание площадью более 90 кв. м, с террасой и предположительно с подземным этажом обнаружили не сразу. Экологи отмечают, что дом построен в особо охраняемой зоне природного парка «Белуха». Согласно его режиму, капитальное строительство на этой территории запрещается. Помимо этого, дом находится на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». «В руководстве по применению Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия говорится, что страны-участники должны информировать Центр ЮНЕСКО о планах строительства, которые могут повлиять на выдающуюся универсальную ценность объекта»,— объясняет Михаил Крейндлин из «Гринписа России».

Региональная прокуратура заявления экологов о строительстве на озере подтвердила. «Одним из этих объектов является одноэтажное деревянное здание с утепленной мансардой общей площадью 90,7 кв. м, располагающееся на расстоянии не менее 50 м от уреза воды озера Дарашколь,— говорится в ответе прокуроров на обращения зеленых.— Здание в настоящее время не используется. Сбор твердых коммунальных отходов организован в специальный контейнер для последующей транспортировки воздушным транспортом (вертолетом)». В нескольких метрах от берега действительно находится вертолетная площадка. При этом, по мнению надзорного ведомства, дом не является капитальным строением: «Фундамент здания представляет собой каркас из металлических винтовых свай, который может быть в любое время полностью демонтирован. Конструкции из бетона при строительстве не применялись. Другой объект — одноэтажное деревянное здание размером 5x4 м, расположенное на расстоянии не менее 100 м от озера Дарашколь, также построено по аналогичной технологии».

Дом находится среди скал. “Ъ” обратился в две строительные компании, которые в том числе занимаются строительством домов на фундаменте из винтовых свай, и показал специалистам фотографии, сделанные местными жителями. В компаниях обратили внимание, что подобная технология строительства возможна лишь на грунте: «Скорее всего, фундамент там все же бетонный, но хорошо спрятанный». В государственный реестр недвижимости здание внесено как объект капитального строительства.

В министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай “Ъ” сообщили, что в 2016 году администрация Катандинского сельского поселения Усть-Коксинского района продала участок Некоммерческому фонду содействия сохранению Всемирного природного наследия горы Белуха «Кабарга». Там добавили, что министерство готовит иск о признании этой сделки недействительной, а государственная регистрация права собственности в отношении жилищно-бытового сооружения приостановлена. Впрочем, в ведомстве считают, что участок находится за пределами объекта ЮНЕСКО.

Неподалеку по поручению президента России на базе алтайского филиала ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» строится научно-клиническая лаборатория с питомником для разведения и содержания кабарги в естественной среде обитания. Совместно с фондом содействия сохранению Всемирного природного наследия горы Белуха «Кабарга» ФМБА занимается восстановлением алтайской популяции кабарги, находящейся на грани браконьерского уничтожения. Среди учредителей фонда основатель Yota Сергей Адоньев и директор телекоммуникационной компании «Экспател» Игорь Юзефович. По словам местных жителей и инспекторов, строительством дома у озера занималась последняя компания. В ФМБА заявили “Ъ”, что участок с домом не имеет никакого отношения к научно-клинической лаборатории. “Ъ” отправил официальный запрос в ООО «Экспател», на что помощник директора Ксения Юзефович сообщила, что ответ может быть предоставлен только при отправлении «запроса в бумажном виде по установленной форме». После просьбы уточнить «установленную форму» в компании перестали отвечать.

В свою очередь, «Гринпис России» обратился в Генпрокуратуру. «Строительство здания на территории природного парка "Белуха" в границах объекта всемирного природного наследия без предварительного информирования Центра всемирного наследия ЮНЕСКО может повлечь за собой перевод объекта всемирного наследия "Золотые горы Алтая" в список "Всемирное наследие под угрозой" на ближайшей сессии Комитета всемирного наследия в июне-июле 2020 года»,— говорится в обращении экологов.

Анна Васильева