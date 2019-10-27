Воронежский «Факел» приподнялся со дна турнирной таблицы ФНЛ

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» на выезде с минимальным счетом переиграл «Чайку» из Ростовской области. Единственный гол в конце первого тайма с одиннадцатиметрового штрафного удара забил полузащитник Михаил Петрусев. Это первая победа воронежцев в трех матчах под руководством нового главного тренера Владимира Бесчастных. На послематчевой пресс-конференции он поблагодарил своих футболистов за то, что «боролись, старались все 90 минут». «Мы сейчас в такой ситуации, что по-другому никак нельзя. Сегодня план на игру был, прежде всего, не пропустить, от обороны сыграть,- пояснил наставник. - Потенциал у команды, чтобы остаться в ФНЛ есть, но главное, чтобы все были здоровы. Надеюсь, болельщики заметили сегодня, как ребята стараются, нет тех, кому все равно. Нам надо поверить в себя, и я уверен, результат придет». ФК «Факел» заработал 15-е очко и переместился с 20-го на 18-е место в турнирной таблице.

В том же туре курский «Арсенал» на своем поле крупно проиграл одному из лидеров первенства, подмосковным «Химкам» - 0:3. Около 1,5 тыс. зрителей стадиона «Трудовые резервы» наблюдали, как гости забивали на 40-й и 75-й минутах, затем нападающий «Химок» Владимир Дядюн из-за грубой игры получил две желтых карточки и покинул поле. Но вместо того, чтобы вернуть интригу, курские футболисты уже на 79-й минуте организовали автогол. Впрочем, имея в своем активе 21 очко, «Авангард» еще смог остаться на 12-м месте в таблице.

В следующем туре 3 ноября «Авангард» отправится в гости к «Краснодару-2», а «Факел» - к ФК «Чертаново» из Московской области, идущему в первой четверке ФНЛ.

О том, кто пока еще несет ответственность за результат воронежского «Факела», в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «Футбольная инфраструктура является лицом любого клуба».

Андрей Цветков