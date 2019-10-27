Ростуризм выступил за транспортные субсидии для расширения туристического сезона

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) считает необходимым открыть программы субсидирования, чтобы расширить границы туристического сезона, заявил советник руководителя ведомства Дмитрий Горин. Он обратил внимание на то, что в стратегии развития российского туризма до 2035 года большое внимание уделяется транспортной доступности.

«В этой связи мы активно выступаем за программы субсидирования на транспорте. В рамках работы координационного совета по туризму при правительстве мы выходим с предложениями сделать целевые субсидии, чтобы расширить границы туристического сезона, включая апрель-май и сентябрь-октябрь»,— сказал господин Горин на российско-белорусском конгрессе Альянса туристических агентств (АТА) России и Республиканского союза туриндустрии (РСТИ) Белоруссии (цитата по агентству «Прайм»).

По его словам, субсидии должны работать на поддержку туроператоров и самих туристов, чтобы путешествия стали более доступными. Ростуризм надеется на «реальные решения, которые без поддержки государства будут невозможны».

Напомним, в Ростуризме ранее предложили субсидировать туроператоров на авиперевозки, чтобы они могли ставить чартерные рейсы. По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, субсидировать перелеты нужно в то время, когда «в регионе есть потенциал, но он недозагружен».

В начале 2019 года агрегаторы продажи авиабилетов зафиксировали рост средней цены билетов российских авиакомпаний на внутренних линиях на 5–9%. Весной Ростуризм поддержал обнуление ставки НДС для всех внутренних авиаперевозок. Мера направлена на предотвращение повышения авиатарифов в курортные сезоны и на развитие новых направлений.

О новых правилах субсидий на региональные авиаперевозки читайте в материале “Ъ” «Льготы не столь отдаленные».