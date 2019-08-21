В Ростуризме предложили субсидирование туроператоров для авиаперевозок чартерами по России

Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством транспорта России работают над увеличением доступности для граждан внутренних перелетов. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, сейчас идет работа над возможностью субсидирования туроператоров на авиаперевозки.

«Мы предлагаем субсидирование туроператоров непосредственно на авиаперевозки, для того чтобы туроператоры могли ставить чартеры. Государственные деньги пойдут на субсидирование перелетов в то время, когда мы увидим, что в регионе есть потенциал, но он недозагружен»,— сказала госпожа Догузова. По ее словам, речь идет об абсолютно новой мере, так как до сих пор государство субсидировало самих авиаперевозчиков на перелеты. По оценкам Федерального агентства по туризму, по итогам 2018 года показатель по количеству внутренних перелетов вырос на 10%.

В начале 2019 года агрегаторы продажи авиабилетов зафиксировали рост средней цены билетов российских авиакомпаний на внутренних линиях на 5–9%. Весной Ростуризм поддержал обнуление ставки НДС для всех внутренних авиаперевозок. Мера направлена на предотвращение повышения авиатарифов в курортные сезоны и на развитие новых направлений.

О новых правилах субсидий на региональные авиаперевозки читайте в материале “Ъ” «Льготы не столь отдаленные».