28 октября, понедельник
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14-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Рубин»—«Урал» 0:0

«Тамбов»—«Уфа» 3:0

Костюков, 12; Обухов, 60; Ойеволе, 66. Удаление: Чуперка («Тамбов»), 84 (2 ж. к.)

«Ахмат»—«Арсенал» 1:1

Семенов, 20 — Кангва, 76. Удаление: Роши («Ахмат»), 84 (2 ж. к.)

«Ростов»—«Сочи» 2:0

Еременко, 41, 79

«Крылья Советов»—«Зенит»0:2

Жирков, 28; Дзюба, 90+3

ЦСКА—«Динамо» 0:1

Н`Жье, 85. Незабитый пенальти: Влашич (ЦСКА), 22

«Локомотив»—«Спартак» 0:3

Понсе, 57; Ларссон, 79, 81

«Краснодар»—«Оренбург» 1:1

Фернандеш, 43 — Деспотович, 32. Удаление: Берг («Краснодар»), 80.

Турнирная таблица


ВНПМО
1. «Зенит»102229:732
2. «Ростов»92326:2129
3. «Локомотив»92322:1429
4 «Краснодар»84227:1528
5. ЦСКА82420:1326
6. «Урал»53620:2718
7. «Спартак»53616:1518
8. «Крылья Советов»52718:1817
9. «Рубин»4468:1616
10. «Арсенал»44616:2016
11. «Уфа»44612:1516
12. «Оренбург»43718:2115
13. «Динамо»35610:1514
14. «Сочи»34711:1813
15. «Ахмат»3479:2013
16. «Тамбов»32914:2111
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