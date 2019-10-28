«Рубин»—«Урал» 0:0
«Тамбов»—«Уфа» 3:0
Костюков, 12; Обухов, 60; Ойеволе, 66. Удаление: Чуперка («Тамбов»), 84 (2 ж. к.)
«Ахмат»—«Арсенал» 1:1
Семенов, 20 — Кангва, 76. Удаление: Роши («Ахмат»), 84 (2 ж. к.)
«Ростов»—«Сочи» 2:0
Еременко, 41, 79
«Крылья Советов»—«Зенит»0:2
Жирков, 28; Дзюба, 90+3
ЦСКА—«Динамо» 0:1
Н`Жье, 85. Незабитый пенальти: Влашич (ЦСКА), 22
«Локомотив»—«Спартак» 0:3
Понсе, 57; Ларссон, 79, 81
«Краснодар»—«Оренбург» 1:1
Фернандеш, 43 — Деспотович, 32. Удаление: Берг («Краснодар»), 80.
Турнирная таблица
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