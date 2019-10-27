На Хэллоуин примерят маски киногероев

Человек-паук, Дональд Трамп, клоуны и ведьмы — американцы выбирают костюмы к Хэллоуину. Подготовка к празднику, который по всему миру отмечается в ночь на 31 октября, идет полным ходом. В моду возвращаются образы, которые были популярны 10-15 лет назад, например, капитан Джек Воробей. Тем временем в сети популярные блогеры делятся своими идеями о том, как следует наряжаться на Хэллоуин.

Казалось бы, на дворе 2019 год, постоянно выходят новые фильмы, сериалы, книги и видеоигры — идей для костюма на Хэллоуин на Западе, где его традиционно широко празднуют, должно быть немало. Но в реальности тренды остаются неизменными последние десять лет. На днях Google опубликовал список самых частых запросов о костюмах. На первом месте — реакция на недавно вышедшую вторую часть хоррора по книге Стивена Кинга «Оно». Пользователи ищут клоунский костюм Пеннивайза.

На втором месте — неизменный костюм ведьмы, на третьем — Человека-паука. Но это так называемый масс-маркет — то, что купить проще и быстрее всего. Среди таких образов выделяются маски политиков. К традиционным маскам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, президентов Дональда Трампа и Владимира Путина прибавились Борис Джонсон, пытающийся осуществить «Брексит», и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Из других трендов — тоска по старым фильмам и мультсериалам, вызванная множеством ремейков, говорит ведущая шоу Shared News Фиона Заринг: «Для женщин в тренде образы героев мультфильма The Powerpuff Girls, сериалов «Очень странные дела» и «Пришелец». А для мужчин – супергерои, викинги, Человек-паук, Джокер и Джедай. Что касается парных костюмов, то в этом году это герои старых мультфильмов: Лило и Стич, Тимон и Пумба, ковбой Вуди и пастушка Бо Пип, Велма и Дафна и неожиданно главные герои из “Криминального чтива”».

В моде также DIY, то есть «сделай сам». Пригодится такой метод создания костюма, когда хочется чего-то оригинального, обещает блогер Алиша Мэри, советуя заодно и образ резко ставшей популярной певицы Билли Айлиш. В этом случае понадобятся только безразмерные вещи из шкафа, которые нужно украсить, говорит девушка: «Если вы прокрастинируете и у вас еще нет костюма на Хэллоуин, предлагаю самые трендовые костюмы 2019 года. Одна из идей – королева Билли Айлиш. Этот костюм можно полностью сделать своими руками – просто закрасить все черным баллончиком».

Есть и другой тренд — применение современных технологий для декора костюма и дома, рассказывает корреспондент канала BT Майк Явни: «У меня во дворе есть модели страшных могильных плит и, поставив под них ландшафтные лампочки, можно сделать подсвеченные могилы. Но если пойти дальше, можно использовать умные светильники – поставить их во дворе и контролировать со смартфона: менять цвета, создавая атмосферу.

Например, можно все окрасить в кроваво-красный.





Для другой идеи нужно использовать проектор для домашнего кинотеатра – его можно установить напротив окна, которое необходимо занавесить простыней. Из интернета скачать набор тематических фонов и отображать их на простыне. Прохожим, которые посмотрят вам в окно, будет казаться, что у вас в доме разгуливают зомби и страшные клоуны».

Говоря о ценах, нужно учитывать, что на костюм придется потратиться. Все популярные модели приемлемого качества в зарубежных магазинах начинаются от $60, а если хочется чего-то большего — придется выложить уже более $100. Но в этом случае цена едва ли прибавит оригинальности образу того же Джека Воробья.

Первые дискуссии о Хэллоуине в России уже начались. Но неожиданно против множества критиков выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она предложила жаловаться ей в Facebook, если кто-то будет мешать молодежи праздновать Хэллоуин.

Глеб Силко