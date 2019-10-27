Курды заявили об отводе войск от границы с Турцией

«Сирийские демократические силы» (SDF) сообщили об отводе войск с границы Сирии и Турции. Они намерены разместить свои силы на новых участках далеко от этой зоны.

«После интенсивных обсуждений с РФ наших возражений мы согласились выполнить ее инициативу по остановке турецкой агрессии на северо-востоке Сирии... SDF разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития и защитить население региона»,— говорится в заявлении курдов (цитата по «РИА Новости»).

В сообщении пресс-службы говорится, что на всей границе разместятся сирийские пограничники. Курды просят российскую сторону выполнить обязательства со своей стороны и обеспечить диалог с Дамаском.

На прошлой неделе Турция и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает отвод курдских отрядов, контролировать процесс должны российская военная полиция совместно с турецкой стороной.

Подробнее о соглашении читайте в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».