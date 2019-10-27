В Аргентине проходят президентские и парламентские выборы

В Аргентине 27 октября проходит голосование за кандидатов в президенты, в депутаты и сенаторы Конгресса. Участки открылись в 08:00 по местному времени (14:00 по московскому). Они будут работать до 18:00.

На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Маурисио Макри и бывший председатель правительства Альберто Фернандес.

Победить в первом туре можно либо с поддержкой 45% избирателей, либо с 40% голосов при условии отрыва от конкурентов на 10%.

На всеобщих выборах определятся имена также 130 депутатов и 24 сенаторов Конгресса. Голосование обязательно для всех жителей старше 16 лет.

На первичных выборах почти 48% получил оппозиционный кандидат, господин Фернандес.

К чему привели такие результаты праймериз в Аргентине — читайте в материале “Ъ” «Аргентина взяла левее».