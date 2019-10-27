МВД: участники конфликта со стрельбой в Казани не входят в преступные формирования

МВД не подтвердило, что участники конфликта со стрельбой в Казани входили в преступные формирования. Инцидент произошел в пятницу, 25 октября. Полиция получила информацию о перестрелке на проезжей части, ранения получил один человек.

Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), задержаны 14 человек. «Ранее озвученная информации о принадлежности задержанных к организованным преступным формированиям не подтвердилась»,— сообщили «РИА Новости» в МВД.