МВД: участники конфликта со стрельбой в Казани не входят в преступные формирования

МВД не подтвердило, что участники конфликта со стрельбой в Казани входили в преступные формирования. Инцидент произошел в пятницу, 25 октября. Полиция получила информацию о перестрелке на проезжей части, ранения получил один человек.
Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), задержаны 14 человек. «Ранее озвученная информации о принадлежности задержанных к организованным преступным формированиям не подтвердилась»,— сообщили «РИА Новости» в МВД.
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