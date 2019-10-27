Задержаны 14 участников конфликта со стрельбой на улице в Казани

В Казани задержали 14 человек, которых подозревают в участии в конфликте двух преступных группировок. Одного человека ранили из травматического оружия.

В пятницу, 25 октября, в полицию сообщили о перестрелке на проезжей части, после нее в больницу с ранением обратился один местный житель. По данным МВД, в конфликте принимали участие около 20 человек на восьми автомобилях.

«В какой-то момент один из участников конфликта произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись в неизвестном направлении»,— цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МВД по Татарстану.

Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Известно, что выстрелы производились также из охолощенного автомата.