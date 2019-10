Спасение рейва

В столичном зале «Известия Hall» выступила английская группа UNKLE во главе с диджеем и продюсером Джеймсом Лавелем. В нынешнем туре UNKLE представляет две части нового альбома «The Road» и не балует слушателей старыми хитами. Рассказывает Борис Барабанов.

Самая большая ошибка любого, кто собирается на концерт UNKLE,— рассчитывать на нечто, близкое альбомным версиям песен. Не стоило и надеяться, что на сцене появятся вокалисты, чьи голоса звучали на альбомах UNKLE: Том Йорк, Иэн Браун, Ричард Эшкрофт, Марк Ланеган, Джош Хомм, Джарвис Кокер. У всех напряженный график, а запись с UNKLE для каждого была лишь эпизодом в карьере. Даже DJ Shadow (Джош Дэвис), перу которого принадлежат хиты раннего периода группы, давно не имеет общих дел с ее предводителем Джеймсом Лавелем. В шоу UNKLE в обозримом прошлом он принял участие только один раз — когда Лавеля назначили куратором лондонского фестиваля Meltdown.

Все это известно российским поклонникам UNKLE. Группа выступала здесь не раз, и не было даже намека на то, что вместе с концертным составом на сцене появится кто-то из больших звезд. Тем не менее в очереди на вход в «Известия Hall» то и дело звучали их имена, а по окончании концерта фанаты в соцсетях сетовали на то, что Лавель показал «рок-концерт» с какими-то неизвестными певицами.

Диджей—лидер группы не раз подходил к микрофону, но основные вокальные партии были разделены между новой участницей гастрольного состава UNKLE, набирающей популярность лондонской певицей по имени Фрэн Лобо, и вокалисткой группы The Duke Spirit Лилой Мосс.

The Duke Spirit — далеко не последнее имя в британской музыке, так что утверждение о «неизвестных певицах» тут совсем несправедливо. Именно Лиле Мосс Джеймс Лавель поручил самые ответственные партии. Песню «Feel More / With Less» сопровождал незабываемый видеоряд, основанный на хореографическом этюде, снятом с использованием технологии «захвата движения». Лила Мосс исполнила также некоторые песни, в оригинале звучащие с мужским вокалом. Например, в «Looking For The Rain» она заменила Марка Ланегана, а в «Lonely Soul» — Ричарда Эшкрофта.

Самым мощным визуальным высказыванием в сете UNKLE стала песня «On My Knees». Она была опубликована в альбоме «Музыка, вдохновленная фильмом "Roma"», который в начале нынешнего года выпустил Альфонсо Куарон. В нем был задействован весь цвет сегодняшней музыки во главе с Билли Айлиш, и появление UNKLE на этом сборнике — свидетельство все еще неплохих позиций продюсера Лавеля, несмотря на общую уверенность в том, что лучшие времена UNKLE остались в XX веке. Песню сопровождал ключевой фрагмент «Roma», в котором главная героиня Клео спасает тонущих детей. Финальный аккорд песни и ее исполнения — кадр, известный всем по постеру фильма.

Эти пять минут на огромном экране за спинами музыкантов оправдали многое. Джеймсу Лавелю много чего можно поставить на вид. Концерт действительно распадается на неравнозначные части. Первая половина отсылает к периоду, когда лидер UNKLE расстался с сопродюсерами DJ Shadow и Ричардом Файлом и стал играть стоунер-рок. Кульминация — «On My Knees» и «Feel More/ With Less» — полный восторг. Но затем Джеймс Лавель превращает действо во вполне банальный DJ-сет, напоминая о своих диджейских корнях. Слушать это уже далеко не так интересно, как экспериментальные версии полноценных куплетно-припевных форм. К тому же «Lonely Soul» оказалась единственным в сет-листе UNKLE большим хитом из периода альбомов «Psyence Fiction» (1998) и «Never Never Land» (2003). А весь сет-лист в итоге сложился в рейв, просто иногда фронтмен играл на вертушках, а иногда работал с группой.

Эта форма оказалась достаточной причиной для того, чтобы в «Известия Hall» прибыли Земфира Рамазанова, Александр Цой и многие другие меломаны и ценители электронного звука рубежа XX и XXI веков. Наследие UNKLE уже давно стало предметом ностальгии, и визит на их концерт — своего рода ритуал для 40-летних, как для 60-летних — поход на Deep Purple.