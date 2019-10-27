СМИ сообщили о перестрелке турецких и сирийских военных

На севере Сирии в районе города Рас-эль-Айн (Эль-Хасака) произошли столкновения между турецкими и сирийскими военнослужащими, сообщает сирийское государственное агентство SANA. По данным минобороны Сирии, в результате ракетного и минометного обстрела погиб один турецкий военный, еще пятеро получили ранения.

Агентство отмечает, что ранее в этом же районе уже происходила перестрелка, в результате которой были ранены пять турецких военных. Таким образом, Турция продолжает вести «агрессивные действия» на приграничных территориях, заявляет сирийская сторона.

Курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) при этом заявили о ликвидации 22 «турецких наемников». «SDF захватили пять транспортных средств и нанесли ущерб бронированным машинам турецкой оккупационной армии»,— говорится в заявлении, которое цитирует курдское агентство AHNA (цитата по «РИА Новости»). Они также обвинили Турцию и ее «наемников» в нападениях, несмотря на режим прекращения огня.

9 октября 2019 года Турция начала на севере Сирии военную операцию «Источник мира». Целью наступления была объявлена очистка приграничной сирийской территории от «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана (признана в Турции террористической) и создание зоны безопасности к востоку от Евфрата.

Напомним, 17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции на север Сирии на 120 часов при условии, что курдские формирования выйдут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. Позднее, 22 октября, переговоры с Турцией провела Россия. Президенты стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии, договорились о совместном патрулирование освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

Подробнее о российско-турецких переговорах — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».