Папу римского попросили разрешить женатым быть священниками в Амазонии

Собрание ватиканских епископов попросило папу римского Франциска принимать в сан женатых мужчин из-за дефицита священников в Амазонии. Сообщение опубликовано на сайте Ватикана. В малонаселенном регионе верующие вынуждены ждать участия в церковных обрядах месяцы и даже годы.

Предлагается, чтобы священниками могли стать уважаемые в обществе мужчины, состоящие в законном браке. Как пишет The Wall Street Journal, это может произойти впервые за тысячу лет. Кроме того, совет епископов предложил расширить полномочия женщин и дать им возможность становиться дьяконами и священнослужителями.

Напомним, в апреле 2019 года папа римский впервые назначил архиепископом Вашингтона афроамериканца. Им стал 71-летний Уилтон Грегори.

Подробнее о назначении читайте в материале “Ъ” «Новое лицо американского католицизма».