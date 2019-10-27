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Международный союз конькобежцев учредил новую премию

Международный союз конькобежцев (ISU) учредил новую награду для фигуристов, тренеров и хореографов. Список претендентов на премию объявят 1 декабря, онлайн-голосование продлится до 10 февраля. Всего будет семь номинаций:

  • самый ценный фигурист (одиночное катание, пара или танцевальный дуэт);
  • лучший костюм;
  • лучшая развлекательная программа;
  • лучший новичок;
  • лучший хореограф;
  • лучший тренер;
  • награда за прижизненные достижения.

В каждой категории будут отобраны три номинанта, список которых объявят 10 марта. Победителей премии выберет жюри. Лауреатов премии объявят на чемпионате мира, который пройдет в Монреале 16–22 марта 2020 года. Церемония ISU Skating Awards состоится в последний день ЧМ.

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