Международный союз конькобежцев учредил новую премию

Международный союз конькобежцев (ISU) учредил новую награду для фигуристов, тренеров и хореографов. Список претендентов на премию объявят 1 декабря, онлайн-голосование продлится до 10 февраля. Всего будет семь номинаций:

самый ценный фигурист (одиночное катание, пара или танцевальный дуэт);

лучший костюм;

лучшая развлекательная программа;

лучший новичок;

лучший хореограф;

лучший тренер;

награда за прижизненные достижения.

В каждой категории будут отобраны три номинанта, список которых объявят 10 марта. Победителей премии выберет жюри. Лауреатов премии объявят на чемпионате мира, который пройдет в Монреале 16–22 марта 2020 года. Церемония ISU Skating Awards состоится в последний день ЧМ.