Международный союз конькобежцев учредил новую премию

Международный союз конькобежцев (ISU) учредил новую награду для фигуристов, тренеров и хореографов. Список претендентов на премию объявят 1 декабря, онлайн-голосование продлится до 10 февраля. Всего будет семь номинаций:
В каждой категории будут отобраны три номинанта, список которых объявят 10 марта. Победителей премии выберет жюри. Лауреатов премии объявят на чемпионате мира, который пройдет в Монреале 16–22 марта 2020 года. Церемония ISU Skating Awards состоится в последний день ЧМ.
просмотров: 550902
просмотров: 443637
просмотров: 154313
просмотров: 72830
просмотров: 42130