При пожаре в Рязанской области погибли трое детей

Ночью 27 октября в жилом доме в селе Сановка Шиловского района Рязанской области произошел пожар. В результате погибли трое детей — две девочки (2015 и 2019 годов рождения) и их брат (2018 года рождения). СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Причина пожара пока не установлены. Ход расследования находится на контроле у руководства регионального следственного управления, добавили в пресс-службе СКР.