Возобновлены поиски пропавшего частного самолета в Пермском крае

МЧС возобновило поиски частного легкомоторного самолета в Пермском крае, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов, говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что господин Белоглазов вылетел на своем личном самолете.
К поискам привлекли 102 человека и 46 единиц техники. В спасательной операции участвуют сотрудники МЧС и добровольцы.
Самолет вылетел из Частинского района в поселок Фролы в субботу утром. По предварительной информации, на борту находился один человек. СКР проводит доследственную проверку.
просмотров: 550902
просмотров: 443637
просмотров: 154313
просмотров: 72830
просмотров: 42130