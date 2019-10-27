Возобновлены поиски пропавшего частного самолета в Пермском крае

МЧС возобновило поиски частного легкомоторного самолета в Пермском крае, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов, говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что господин Белоглазов вылетел на своем личном самолете.

К поискам привлекли 102 человека и 46 единиц техники. В спасательной операции участвуют сотрудники МЧС и добровольцы.

Самолет вылетел из Частинского района в поселок Фролы в субботу утром. По предварительной информации, на борту находился один человек. СКР проводит доследственную проверку.