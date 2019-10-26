В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет

Спасатели начали поиск частного легкомоторного самолета, который пропал после вылета с аэродрома в деревне Нижнее Городище в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«С аэродрома в деревне Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолет. До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала»,— заявила пресс-служба (цитата по «Интерфаксу»). Источник агентства утверждает, что на борту находился один человек, который летел на аэродром в селе Фролы.

Позднее стало известно, что пропавшим самолетом Cessna управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края. «Геннадий Белоглазов сегодня вылетел на своем личном самолете, сам лично, и не вернулся из полета, его ищут»,— сообщил ТАСС его заместитель Юрий Гилей.