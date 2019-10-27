Кадыров о ликвидации американцами лидера ИГ: «Я тебя породил, я тебя и убью!»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о ликвидации Вашингтоном лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. По мнению господина Кадырова, смерть главаря террористической организации «мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих».

«Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!"» — написал глава Чечни в своем Telegram-канале. Он напомнил, что «Аль-Каида» (запрещена в России) продолжает существовать несмотря на смерть ее лидера Бен Ладена. Как отметил Рамзан Кадыров, важно полностью очистить Сирию от ИГ.

О гибели главаря ИГ ранее сообщили СМИ, власти США пока официально не подтвердили эту информацию. По данным источников Newsweek, американские военные провели спецоперацию в провинции Идлиб в Сирии, где расположен «последний оплот» ИГ. Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году.