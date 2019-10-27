Американский аналитик спрогнозировал передачу Калининграда Польше в случае конфликта с НАТО

В случае военного конфликта между Россией и НАТО в Восточной Европе Москва потеряет Калининградскую область, сообщил научный сотрудник Jamestown Foundation (США) доктор Ричард Хукер в докладе «How to defend the Baltic States» (.pdf). По его прогнозу, затем Калининград отойдет к Польше.

Инициатором военных действий в Прибалтике станет Россия, считает аналитик, не уточняя причин. Захватить Калининградскую область войскам НАТО удастся только в течение двух недель, поскольку в регионе базируются силы российской противовоздушной и противоракетной обороны. Поэтому, захват российского региона, по словам аналитика, лучше вести сухопутными силами. Подкрепление должно прибыть из Литвы, Латвии и Эстонии. В числе других союзников названы Финляндия и Швеция. Руководить действиями НАТО, по мнению господина Хукера, будут США. Он считает, что действия сторон будут носить локальный характер.