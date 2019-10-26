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Воронеж. Черноземье
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Новости
01/11
РБК: Шойгу раскритиковал подчиненных после расстрела в забайкальской воинской части
01/11
Для второй очереди «Воронеж-Сити» разработают проект планировки территории
01/11
Обоснование скоростного рельсового транспорта Воронежа ждут к концу 2020 года
01/11
Мэром Губкина Белгородской области стал Андрей Гаевой
01/11
Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС сдан в эксплуатацию
01/11
Россельхознадзор хочет приостановить работу воронежского молочного КФХ
01/11
ВГУ выступил против памятника воеводе Сабурову у своего корпуса
01/11
Продлено банкротства завода опалубки «Белвелокс»
01/11
Бюджет Липецкой области на 2019 год скорректировали на 861 млн рублей
01/11
Экс-директора АИЖК Тамбовской области подозревают в превышении полномочий
01/11
Активы липецкого «Втормета» на 2,5 млрд рублей не заинтересовали покупателей
01/11
Воронежские спектакли не попали в номинации на «Золотую маску»
31/10
Вице-мэром Тамбова по экономике назначена Кристина Четырина
31/10
Бывший полицейский на Орловщине получил три года колонии за угрозы и таскание подчиненной за волосы
31/10
Главным налоговиком Воронежской области может стать Николай Приставка
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правосторонний сколиоз 4-й степени, спасет операция, требуется металлоконструкция
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Подробно
18
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
G-Day
Ъ-Черноземье-Online
от
26.10.2019, 22:16
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Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия