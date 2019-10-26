Банки пополняют кредитные портфели

Банки стали выдавать больше потребительских кредитов. В сентябре более половины финансовых организаций из топ-50 нарастили свой кредитный портфель. За месяц они выдали физлицам почти 18 трлн руб. — это на полтора и более процентов выше показателей августа. Еще больше вырос сегмент необеспеченного кредитования — на 2% за месяц и на 23% по сравнению с прошлым годом.

В октябре вступили в силу сразу два новых требования ЦБ. Во-первых, были увеличены лимиты резервирования средств для банков. Во-вторых, ужесточились требования к самим к заемщикам — теперь финансовые организации обязаны учитывать их закредитованность. Все это вынудило банки действовать активнее, говорит аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай: «Конечно, банки стремятся получить большую прибыль на капитал. Новые кредиты для них будут более дорогими из-за того, что требуют коэффициентов риска, соответственно, они потребляют больше капитала. Поэтому, выдавая кредит по новым правилам и с той же самой процентной ставкой, банк будет зарабатывать меньше. Весь этот год они выдавали кредиты, учитывая, что будет очередное ужесточение со стороны ЦБ. Оно идет уже не первый год и, как мы видим, на темпах роста никак не сказывается. Ужесточение — само по себе, регулирование — где-то там само по себе, а практика — сама по себе. Останется это так или будет что-то сделано? Во втором случае вопрос в том, что и как именно. Тогда может оказаться, что капитала для роста уже и нет».

Сейчас кредит в банке из топ-30 можно взять по ставке от 9% до 15%. Тем временем Банк России снизил ключевую ставку сразу на 0,5% — до 6,5%. Веротянее всего, скоро пойдут вниз и ставки в коммерческих банках. А на фоне высокого спроса на кредиты некоторые ужесточения в этой сфере вряд ли снизят объемы роста выдачи займов, считает инвестиционный советник «Альфа Private» Андрей Верхоланцев: «После снижения ключевой ставки будет и снижение ставок по кредитованию.

Здесь еще нужно понимать, что люди берут кредиты, чтобы поддержать свой уровень потребления, поскольку уровень доходов растет не так быстро, как хотелось бы. Это тот фактор, который, по сути, являлся движущей силой в росте кредитного портфеля банка.

На мой взгляд, снижение ставок даст этому процессу дополнительные импульс, по крайней мере, темпы останутся примерно на уровне текущих значений. Также все будет зависеть от категории заемщиков. Процесс будет продолжаться: удешевление ресурса — с одной стороны, и поддерживающий спрос — с другой, поскольку кредиты становятся более доступными. Банки не готовы отказываться от достаточно маржинального для них потребительского кредитования».

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Больше всего розничных кредитов в первый месяц осени выдали Сбербанк и Газпромбанк. Вырос этот показатель и у других игроков: «Открытие», Альфа-банка, ВТБ, Совкомбанк и «Тинькофф». Впрочем, у некоторых финансовых организаций рекорд по выдаче кредитов населению пришелся не на сентябрь, а на июль и август.

Владимир Соколов