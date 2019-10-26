Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие блюда стоит попробовать в открывшемся на Патриарших прудах заведении.

Продолжаем обзор новых заведений на Патриарших прудах. И сегодня заглянем в новый ресторан Gina в Малом Палашевском переулке. Открылось это заведение в бутик-отеле, вход со двора, так что с улицы не сразу и распознаешь.

Интерьер подчеркнуто нейтральный и строгий, как и положено гостиницам, зато зал неожиданно маленький — всего на 38 мест, а меню прямо-таки подкупает своей домашней простотой и комфортными ценами. Особенно если знаешь, что бренд-шефом Gina стал Флавио Бьязатти, который уже 20 лет работает в Москве и хорошо известен московской публике еще со времен «Марио», а пост шефа занял Анзур Залилов, причем оба перешли сюда из La Maree, где средний счет за ужин составляет 10 тыс. руб.

Так вот, меню Gina — это тоже итальянская классика, лишенная всякого пафоса, но очень достойного уровня. Пробовать однозначно надо фритто мисто, хотя порция его и маловата; отличную лопатку ягненка, запеченную с овощами в печи в глиняном горшке под шапкой теста — это блюдо смело можно заказывать на двоих; любую пасту — от спагетти с кроликом и лисичками до ризотто с артишоками; телячью печень с картофельным пюре; цыпленка по-сицилийски с луком и томатами, и по желанию, сибас с картошкой, томатами и каперсами — это самое дорогое блюдо в меню, стоит 1,2 тыс. руб. Продолжение следует.