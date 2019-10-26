ФК «Тамбов» впервые крупно выиграл в РПЛ

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ФК «Тамбов» разгромил «Уфу» - 3:0. Встреча вновь проходила на номинально домашнем стадионе для тамбовчан в Саранске. Счет открыл на 12-й минуте нападающий хозяев Михаил Костюков, который откликнулся на навес с левого фланга и точно пробил головой. Гости попытались вернуться в игру, но на 64-й минуте еще один форвард «Тамбова» Владимир Обухов получил пас низом в штрафную и в касание пробил мимо вратаря. Уже через две минуты окончательно убил интригу в матче защитник Адесойе Ойеволе, который оказался самым расторопным во время подачи углового и сильно пробил головой почти в самую девятку ворот соперника. Это была первая победа хозяев под руководством нового главного тренера Сергея Первушина, который в начале недели сменил на посту наставника Александра Григоряна. В итоге ФК «Тамбов» набрал 11-е очко в РПЛ и временно поднялся с последней строчки турнирной таблицы. В следующем туре, 2 ноября, «Тамбов» ждет выезд в Сочи к одноименному клубу.

О том, почему из «Тамбова» ушел Александр Григорян, в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков