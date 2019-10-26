Турция назвала предложение Германии по безопасной зоне в Сирии нереалистичным

Анкара не находит предложение Берлина, касающееся создания международной зоны безопасности на северо-востоке Сирии реалистичным. Турецкий министр иностранных дел Мевлюта Чавушоглу заявил об этом на совместной с германским коллегой Хайко Маасом пресс-конференции.

Господин Чавушоглу сообщил, что Анкара ожидает от Берлина реакции на операцию «Источник мира», которая соответствовала бы духу сотрудничества, передает Anadolu. Глава МИД Турции сказал, что Анкара не потерпит нарушений прав человека на севере Сирии и будет расследовать все обвинения в этом, если таковые будут выдвинуты, передает Reuters.

Напомним, в Германии обсуждалась идея о создании зоны безопасности в Сирии под эгидой ООН на границе с Турцией. Такое предложение подготовили в Минобороны ФРГ.

Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал военную операцию Турции против курдов в Сирии. Она проходит «в нарушении международного закона» и турки должны покинуть север Сирии, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на слова министра.

9 октября 2019-го Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции.

22 октября на встрече в Сочи президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о завершении военной операции Анкары «Источник мира», совместном российско-турецком патрулировании в регионе и возвращении сирийских пограничников на северо-восток страны.

К каким результатам в регионе приведут переговоры в Сочи — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».