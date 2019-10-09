Районные власти в Петербурге смогут наказывать виновников несанкционированных свалок

Администрации районов Петербурга получили право составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении организаторов несанкционированных свалок. Закон в третьем чтении получил одобрение Заксобрания.

Авторами документа выступили депутаты Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

За создание незаконных свалок в Петербурге штрафуют. Размер штрафа составляет для граждан до 5 тыс. руб., а для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн руб.

Ранее городские власти заявляли, что к 2024 году на территории Санкт-Петербурга будут ликвидированы все незаконные свалки. В 2018 году за их создание ответственные лица были оштрафованы на общую сумму около 20 млн руб.