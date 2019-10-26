Азербайджан запустил скоростные поезда в Грузию

В Азербайджане начали ходить скоростные поезда по маршруту Баку—Тбилиси—Баку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Азербайджанские железные дороги». Перевозки начались 24 октября.

Ранее по этому маршруту ходили старые поезда. Теперь их заменили скоростными составами Prima M4 компании Alstom Transportation S.A. (Франция). Благодаря этому скорость перевозок увеличилась со 100 до 160 км/ч, отметили в компании. В скоростных поездах также используется новая система торможения, которая позволит снизить энергопотребление.