«Zомбилэнд» возвращает черный юмор в кино

В России вышло продолжение черной комедии «Zомбилэнд». К своим ролям спустя десять лет после выхода первой части вернулась обладательница «Оскара» Эмма Стоун и другие звезды Голливуда — Вуди Харрельсон и Джесси Айзенберг. Полное название картины — «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Западные критики тепло приняли фильм. Чего ждать от комедии-хоррора? Выясняли Александр Рассохин и Даниил Смолевский.

Первая часть «Zомбилэнда» в 2009 году не только показала отличные сборы, но и получила в основном благосклонные отзывы кинокритиков. Так называемые «правила выживания» главных героев из перового фильма — будь в форме, путешествуй налегке, бей наверняка и всегда проверяй задние кресла — разобрали на цитаты.

Продолжение «Zомбилэнда» снял Рубен Флейшер, режиссер первой части, а также кинокомикса «Веном». Через десять лет к Харрельсону, который с тех пор успел порадовать зрителей ролью в сериале «Настоящий детектив», Айзенбергу, который примерил на себя образ Марка Цукерберга, Эмме Стоун, получившей «Оскара» за игру в «Ла-Ла Ленде», присоединилась Эмбер Херд. А Билл Мюррей снова появился в роли самого себя.

На этот раз главные герои разделяются. А самая младшая в компании девушка в исполнении Эбигейл Бреслин в итоге решает сбежать.

На агрегаторе англоязычных рецензий Rotten Tomatoes «Zомбилэнд 2» получил 66% положительных отзывов критиков. Рецензенты таких изданий, как Rolling Stone и The Washington Post ттоже высоко оценили картину. Сюжет называют забавным и проработанным, а шутки смешными и качественными. Российскому кинокритику Алексею Литовченко фильм также понравился. Он отметил, что, как и в первой части «Zомбилэнда», не обошлось без абсурда, реалистичного грима и фирменного черного юмора: «Смешная, энергичная комедия про зомби, колоритные персонажи, милый черный юмор и замечательные актеры. С момента выхода первой части прошло десять лет, за это время она стала культовой. Я получил от него ровно то, чего ожидал — это развлечение для тех, кому пришелся по душе первый фильм, потому что все его элементы сохранены и улучшены».

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Первый «Zомбилэнд» с успехом прошел в прокате — собрал $103 млн — это в четыре с половиной раза больше суммы, которую студия Sony потратила на производство картины. Сиквел, судя по текущим результатам, может заработать не меньше. За стартовую неделю новый «Zомбилэнд» собрал на главном рынке, в США, почти $27 млн.

После мировой премьеры режиссер «Zомбилэнда» Рубен Флейшер рассказал, что ему было бы интересно продолжить серию комедий про зомби и снять спин-офф — историю одного из персонажей этой киновселенной.