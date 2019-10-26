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В Петербурге создадут Фонд защиты прав дольщиков

В Петербурге будет создан Фонд защиты прав дольщиков. Он будет сформирован в рамках поправок в 214-ФЗ, которые приняли летом. Об этом накануне заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Вице – премьер пояснил, что фонд необходим для получения федеральной помощи на достройку проблемных объектов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал создать фонд в ближайшее время.

Ранее господин Беглов отмечал, что в текущем году в городе введены 10 проблемных домов, до конца года — еще 11.

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