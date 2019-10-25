31 жилой дом в Петербурге — проблемный

В Петербурге 31 жилой дом является проблемным, объекты не были достроены застройщиками. В этом году введены 10 проблемных домов, до конца года будут введены еще 11.Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в ходе встречи с заместителем председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталием Мутко.

Кроме того, по словам господина Беглова, городу не хватает 36 тыс. мест в детских садах, 27 тыс. мест в школах. В текущем году в Петербурге будут ведены 44 детских сада, 11 школ и 7 медучреждений, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что Смольный намерен обязать стройкомпании сдавать в эксплуатацию жилье вместе с соцобъектами одновременно.