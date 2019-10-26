Путин доложил членам Совбеза о контактах на саммите Россия—Африка

Российский президент Владимир Путин рассказал постоянным членам Совета безопасности о содержании разговоров, которые у него были во время саммита Россия—Африка в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент также проинформировал участников совещания о содержании своих многочисленных контактов на полях завершившегося накануне саммита Россия – Африка»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что господин Путин обсудил реализацию меморандума, который согласовали Россия и Турция по поводу Сирии.

23–24 октября в Сочи прошел первый форум Россия—Африка. Выступая на пленарном заседании форума, Владимир Путин заявил, что РФ намерена наращивать свое присутствие в Африке и надеется уже в ближайшие четыре-пять лет удвоить совокупный товарооборот с африканскими странами. За два дня Россия и африканские страны подписали соглашений на 800 млрд руб.

О том, как прошел саммит — в публикации “Ъ” «С Африкой надо чаще встречаться».