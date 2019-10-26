Профсоюз работников General Motors завершил забастовку

Профсоюз работников автоконцерна General Motors прекратил забастовку, ставшую самой крупной в истории отрасли за последние 50 лет, говорится в заявлении организации. Они также одобрили новое коллективное трудовое соглашение.

«С ратификацией контракта забастовка членов профсоюза United Auto Workers завершилась, и работники начали выходить на работу, как предписано General Motors»,— сказано в сообщении.

После забастовки члены профсоюза станут получать пособие в размере $11 тыс. и различные бонусы, им также удалось сохранить страховые привилегии. Взамен профсоюз решил не оспаривать закрытие некоторых заводов.

Забастовка в GM началась в середине сентября после того, как Объединенный профсоюз автомобильных рабочих и руководство компании не смогли договориться об условиях нового четырехлетнего контракта для рабочих. Профсоюз добивается повышения зарплат, участия рабочих в прибыли компании, отмены решения о закрытии заводов и обеспечения этих заводов новыми заказами.

По мнению аналитиков Bank of America (BofA), к 15 октября забастовка сотрудников автоконцерна стоила компании в $2 млрд.