Виновник резонансного ДТП на Малышева-Московской мог избежать анализа на опьянение

Уголовное дело Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, в результате которого двое погибли, получило неожиданный поворот. СМИ стало известно о том, что готова экспертиза ДНК, которая должна была развеять сомнения в результатах экспертизы на содержание алкоголя и наркотиков. Согласно выводам экспертов, которые сообщил ИА «Новый день» источник, близкий к следствию, исследуемая моча не принадлежала Владимиру Васильеву. Таким образом, следствие может поставить под сомнение выводы об отсутствии у обвиняемого наркотического либо алкогольного опьянения.

Напомним, уголовное дело о резонансном ДТП расследуется следователями СКР. Инцидент произошел в воскресенье 4 августа в 5:55 утра. По данным ГИБДД, господин Васильев, будучи за рулем KIA Rio, двигался по улице Малышева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Московской. На перекрестке с Московской он по касательной задел автомобиль SsangYong, затем врезался в Lada с наклейкой такси Uber, который стоял на перекрестке на красный сигнал. От удара Lada столкнулся с Toyota Avensis, а Toyota — с Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель и пассажир Lada погибли на месте. На видео, записанных очевидцами после ДТП складывалось ощущение, что виновники аварии находились под действием сильного опьянения.