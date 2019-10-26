Шансонье Александр Новиков избежал банкротства в Москве

Прекращено производство по делу о банкротстве шансонье Александра Новикова. Об этом сообщили агентству ЕАН сотрудники арбитражного суда Москвы. При этом, на данный момент в карточке дела не указаны результаты рассмотрения дела. Известно, что заседание, на котором рассматривалась обоснованность иска, проводилось 17 октября.

Иск о банкротстве был подан администрацией Екатеринбурга в конце августа в арбитражный суд Москвы. Согласно материалам дела, речь идет о долге в 1,3 млн руб. за аренду участка в Екатеринбурге.

Напомним, сам Александр Новиков потребовал с бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова 126,5 млн руб. по договору займа за июль 2018 года. Заявление о включении долга в реестр требований кредиторов господина Шилиманова поступило в арбитражный суд Свердловской области в июне 2019 года.