Александр Новиков потребовал с экс-чиновника 126 млн рублей Бард уверяет, что дал эту сумму в долг Михаилу Шилиманову

Известный исполнитель шансона Александр Новиков потребовал с бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова 126,5 млн руб. по договору займа за июль 2018 года. Заявление о включении долга в реестр требований кредиторов господина Шилиманова поступило в арбитражный суд Свердловской области в июне 2019 года, говорится в определении судебной инстанции.

«По условиям договора, заемщик должен был выплатить займ до января 2019 года. Из-за неисполнения обязательств в установленный срок, неустойка составила 76,5 млн руб.»,— говорится в документе. Господин Шилиманов в суде возражал, что деньги по договору не получал, а также указал, что «взаимоотношения сторон не были заемными, а носили иной правовой смысл». Однако в судебной инстанции сообщили, что должник ничем не подтвердил свои доводы.

В итоге судья Мария Яних посчитала требования господина Новикова обоснованными и включила их в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Напомним, в апреле 2019 года свердловский арбитражный суд признал господина Шилиманова банкротом. Истцом также выступал господин Новиков, который заявлял о незаконном присвоении ответчиком около 10,2 млн руб. от продажи совместных объектов недвижимости. На тот момент, по данным «СПАРК-Интерфакс», к экс-чиновнику было подано семь исполнительных производств на общую сумму в 12,4 млн руб.

Дарья Соколова