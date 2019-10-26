Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обыграли сами себя

Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали единственными российскими участниками второго этапа коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, кому удалось выиграть в Келоуне первый вид его программы — короткий прокат. Их более именитые коллеги Евгения Тарасова и Владимир Морозов — третьи. Александра Трусова, которой здесь прочат общую победу, пока что также имеет третий результат, а Евгения Медведева откровенно провалилась и идет шестой.

Удачнее других откатали короткую программу на канадском этапе Гран-при обладатели бронзы европейского чемпионата 2019 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — спортивная пара, которую в Петербурге тренируют Тамара Москвина и Артур Минчук. За свое безошибочное выступление молодые фигуристы получили самую высокую техническую оценку — 43,25 балла, а в сумме 76,45, что на 4 балла выше их прежнего лучшего достижения. Победители надеются, что перед произвольной программой в субботу будут меньше нервничать и выдадут прокат еще более качественный, а по ходу сезона продолжат развиваться и расти. Второе промежуточное место заняли хозяева льда Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (75,50), а призеры чемпионатов мира и победители чемпионатов Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которых нынче готовит в США Марина Зуева, из-за недокрута партнером параллельного тройного тулупа с оценкой 73,57 пока что третьи.

Дебютантка взрослой серии Гран-при из группы Этери Тутберидзе Александра Трусова занимает третье место (74,40) после короткой программы, в которой женщинам запрещено исполнять прыжки в четыре оборота, являющиеся козырем 15-летней звездочки. Россиянка, безупречно справившаяся со всеми элементами, самым сложным из которых был каскад тройной лутц-тройной ритбергер, около семи баллов уступает победительнице Рике Кихире из Японии (81,35) и около четырех — ровеснице из Южной Кореи Ен Ю (78,22), обошедших российскую фигуристку за счет умелого исполнения в своих программах тройного акселя — прыжка в 3,5 оборота, которым Александра Трусова пока что не владеет. Отыграть потерянные баллы и заметно нарастить свое итоговое преимущество россиянка надеется в субботу, когда исполнит свою произвольную композицию, в которой она заявила уникальный контент — сразу четыре прыжка в четыре оборота.

Другая российская участница Евгения Медведева, второй год тренирующаяся в Канаде у Брайана Орсера, выглядела на льду в пятницу, напротив, крайне удручающе, отчего потеряла все шансы как на призовое место здесь, в Канаде, так и на поездку в Турин на финал Гран-при. Получив за свой короткий прокат 62,89, она стала только шестой, на 0,26 балла обогнав Серафиму Саханович — свою бывшую одногруппницу по обучению у Этери Тутберидзе, которая показала седьмой результат. Беды серебряного призера Олимпийских игр и двукратной чемпионки мира начались после каскада тройной флип-тройной тулуп, в котором она недокрутила второй прыжок. Затем последовало нечеткое приземление с двойного акселя, и, наконец, с тройного лутца она упала, буквально «впечатавшись» в борт катка. Хорошо еще, что обошлось без травм. Обескураженная фигуристка отказалась как-либо комментировать свою неудачу, а ее не менее ошеломленный наставник сказал, что она крайне расстроена, что, собственно, легко читалось на «перевернутом» лице бывшей российской примы. «Не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе»,— обещал господин Орсер.

В ритм-танцах россияне, прямо скажем, не блистали, отчего отсутствуют и надежды на их итоговые призовые места. Бетина Попова и Сергей Мозгов — шестые (71,44), Софья Евдокимова и Егор Базин — девятые (67,20). Лидируют, как и неделей раньше в Лас-Вегасе, американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (83,21), на второй позиции канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,58), на третьей — Кейтин Хавайек и Жан-Люк Бекер из США (79,52).

Первую часть мужского турнира в Келоуне убедительно выиграл двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (109, 60), чье преимущество в коротком прокате даже над ближайшим конкурентом из США Камденом Пулкиненом (89,05) было огромным. Замкнул тройку лидеров канадец Нам Нгуен (84.08 балла). Единственный российский представитель Андрей Лазукин — шестой (78,99).

Вера Мухина