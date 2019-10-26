Конгрессмены попросили Трампа не выходить из Договора по открытому небу

Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросили главу Белого дома отказаться от идеи выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Двумя неделями ранее стало известно, что США могут выйти из ДОН под предлогом его нарушения со стороны России.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002 году, позволяет 34 странам, в том числе России и США, осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга.

«Выход из Договора еще больше подорвет доверие союзников и партнеров США, стремящихся к решительной позиции в отношении угроз, которые Россия создает для своих соседей»,— полагают конгрессмены.

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В письме также отмечается, что Консультативная комиссия по открытому небу является одним из немногих оставшихся многосторонних форумов, на которых США могут дипломатически взаимодействовать с Россией.

Напомним, несмотря на то, что информация о намерении США выйти из ДОН появилась еще 8 октября, официального заявления от Белого дома пока не последовало. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, выход США из соглашения сделает ситуацию с безопасностью в Европе еще более неустойчивой и менее предсказуемой.

Какие нарушения нашли США у России, чтобы разорвать соглашение,— в материале “Ъ” «Договор дороже неба».