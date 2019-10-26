Минобороны России опровергло информацию об атаках на севере Сирии

Информация о столкновениях на северо-востоке Сирии правительственных вооруженных сил с протурецкими формированиями неверна, сообщили в Минобороны России. Ранее сразу несколько СМИ, в том числе сирийское государственное агентство SANA, заявили об обострении ситуации в регионе.

«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности»,— говорится в сообщении российского ведомства.

По данным Минобороны, сейчас ситуация в регионе стабильная, на линии соприкосновения идет развертывание подразделений сирийской армии.

Напомним, 22 октября на встрече в Сочи президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о завершении военной операции Анкары «Источник мира», совместном российско-турецком патрулировании в регионе и возвращении сирийских пограничников на северо-восток страны.

К каким результатам в регионе приведут переговоры в Сочи — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».