Таблица коэффициентов UEFA

|Место
|Страна
|Сумма
|Клубы
|2014/15
|2015/16
|2016/17
|2017/18
|2018/19
|1
|Испания
|90,855
|7* из 7
|23,928
|20,142
|19,714
|19,571
|7,500
|2
|Англия
|79,605
|7 из 7
|14,250
|14,928
|20,071
|22,642
|7,714
|3
|Германия
|62,355
|7 из 7
|16,428
|14,571
|9,857
|15,214
|6,285
|4
|Италия
|61,225
|6 из 7
|11,500
|14,250
|17,333
|12,642
|5,500
|5
|Франция
|52,415
|5 из 6
|11,083
|14,416
|11,500
|10,583
|4,833
|6
|Португалия
|44,849
|5 из 5
|10,500
|8,083
|9,666
|10,900
|5,700
|7
|Россия
|43,883
|4 из 6
|11,500
|9,200
|12,600
|7,583
|3,000
|8
|Бельгия
|35,500
|4 из 5
|7,400
|12.500
|2,600
|7,800
|5,200
|9
|Нидерланды
|33,350
|4 из 5
|5,750
|9,100
|2,900
|8,600
|7,000
|10
|Украина
|32,500
|3 из 5
|9,800
|5,500
|8,000
|5,600
|3,600