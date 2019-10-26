26 октября, суббота
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Таблица коэффициентов UEFA

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4
МестоСтранаСуммаКлубы2014/152015/162016/172017/182018/19
1Испания90,8557* из 723,92820,14219,71419,5717,500
2Англия79,6057 из 714,25014,92820,07122,6427,714
3Германия62,3557 из 716,42814,5719,85715,2146,285
4Италия61,2256 из 711,50014,25017,33312,6425,500
5Франция52,4155 из 611,08314,41611,50010,5834,833
6Португалия44,8495 из 510,5008,0839,66610,9005,700
7Россия43,8834 из 611,5009,20012,6007,5833,000
8Бельгия35,5004 из 57,40012.5002,6007,8005,200
9Нидерланды33,3504 из 55,7509,1002,9008,6007,000
10Украина32,5003 из 59,8005,5008,0005,6003,600

*Продолжают борьбу на 26 октября.

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