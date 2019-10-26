ОП Москвы предложила снизить порог подписей для регистрации кандидатов на выборах

Члены Общественной палаты Москвы по итогам кампании по выборам в Мосгордуму летом этого года подготовили ряд предложений, которые направят в мэрию, МГД, Госдуму и Совет федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов. В числе предложений — организация сбора подписей за кандидатов в электронном виде, отмена санкций за незначительные помарки и ошибки в документах и ошибки нотариусов, а также снижение порога подписей для регистрации до 0,5% от числа избирателей в округе. Сейчас этот порог составляет 3%. Кроме того, члены ОП Москвы предлагают органам МВД при сверке данных в подписных листах предоставлять кандидатам полную информацию о том, в чем именно состоит найденное несоответствие, и считать заключения графологической экспертизы действительными, только если проверка подписей проводится в присутствии кандидата или его представителя. Напомним, в прошедшей избирательной кампании в Мосгордуму отказ в регистрации получили 57 кандидатов. Вернуть право на участие в выборах через суд удалось только Сергею Митрохину. Основная причина отказов — брак в подписных листах в количестве более 10%. Так, например, у экс-лидера «Открытой России» Александра Соловьева большинство подписей было отбраковано из-за неверных данных избирателей; к подписям муниципального депутата Елены Русаковой были претензии из-за недочетов в работе нотариуса; нарушением в подписях бизнесмена Константина Лисицы стал факт участия в сборе сотрудницы участковой избирательной комиссии. У многих экс-кандидатов, в том числе Любови Соболь и Дмитрия Гудкова, были обнаружены подписи граждан, числящихся умершими. Большинство незарегистрированных кандидатов жаловались, что сотрудники МВД при проверке подписей неразборчиво написанные данные намеренно трактовали не в пользу кандидата. К проверке подписей кандидатов не допускали. Возвращая им результаты проверки, представители МВД не уточняли, какие именно данные неверны. При этом ответы полиции соответствуют действующему соглашению о взаимодействии ЦИКа и МВД от 2016 года. В ЦИКе уже заявили, что начали работать над предложениями по изменению соглашения.

Елена Рожкова