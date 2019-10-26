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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ   |  купить фото

Кандидаты вышли на финишную штрафную

“Ъ” изучил список участников московской избирательной кампании, не отчитавшихся о расходах

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

Как сообщили “Ъ” в Мосгоризбиркоме, более 30 экс-кандидатов в Мосгордуму не сдали в срок отчеты о расходах на свои избирательные кампании, и за это каждого из них планируют оштрафовать на 20–25 тыс. руб. Среди них — незарегистрированные на выборах кандидаты от несистемной оппозиции и три кандидата от КПРФ. Кандидатов от власти в списке нарушителей от Мосгоризбиркома нет, хотя данные по некоторым из них до сих пор не опубликованы.


Итоговые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в окружные избиркомы (ОИК), по данным на 22 октября, не сдали 34 политика, выдвигавшиеся на выборы в Мосгордуму 8 сентября 2019 года, отмечается в документе, имеющемся в распоряжении “Ъ”. Отчитаться кандидаты должны были до 10 октября, представив информацию в том числе об источниках средств и тратах по конкретным направлениям.

В списке Мосгоризбиркома указаны незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму от внесистемной оппозиции: Дмитрий и Геннадий Гудковы, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас; проигравший кандидат от КПРФ Владислав Жуковский и коммунисты-победители Сергей Савостьянов и Дмитрий Локтев.

Оставшиеся 26 в основном являются техническими кандидатами, которые должны были отобрать голоса у оппозиционеров, заявил “Ъ”, ознакомившись со списком, политолог Александр Кынев. Это как самовыдвиженцы, так и представители партий «Справедливая Россия», «Коммунисты России», Партии роста и ряда других. Несмотря на их работу в интересах власти, их, скорее всего, все равно оштрафуют, считает господин Кынев: «Мосгоризбирком будет пытаться показать, что ко всем относится одинаково». На всех указанных в списке окружные комиссии уже начали составлять протоколы по ч. 1 ст. 5.17 КоАП РФ, подтвердил “Ъ” член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Максимальное наказание по этой статье — штраф в 25 тыс. руб.

В списке нет самовыдвиженцев, официально поддержанных «Единой Россией», а также тех, кто после победы вошел в депутатское объединение «Моя Москва», как, например, Наталья Метлина (35-й округ), чей отчет отсутствует и на сайте Мосгоризбиркома. Господин Реут объясняет, что несколько отчетов не разместили на сайте, так как их еще проверяют, но ситуацию исправят в ближайшие дни. Сама Наталья Метлина также заявила “Ъ”, что сдала отчет в срок. Кроме того, на сайте избиркома не работает ссылка на данные об итоговых отчетах по 14-му округу, где выиграл кандидат «Яблока» Максим Круглов.

Говоря же об отсутствии отчетов Дмитрия и Геннадия Гудковых, пресс-секретарь Партии перемен Алексей Обухов сказал “Ъ”, что еще 26 июля силовики во время обыска в предвыборном штабе изъяли необходимые для их подготовки документы. 5 сентября при обыске студии «Навальный Live» также были изъяты документы для отчета Любови Соболь: по ее словам, у нее есть копия протокола, в котором это отражено. Иван Жданов сказал “Ъ”, что отправил отчетность почтой: «По-моему, 8 октября». «Кандидат может отчет направить по почте, но, по судебной практике, сам несет риск, если документы поступят позднее срока»,— заявил Дмитрий Реут.

Константин Янкаускас, в свою очередь, сказал “Ъ”, что сдаст итоговый отчет в окружной избирком в ближайшие неделю-две, а опоздание объясняет тем, что оформляет документы самостоятельно. По его словам, он сдавал предварительный отчет в июле, а итоговый будет отличаться от него всего на несколько тысяч рублей пожертвований. «Но пока не уберут Горбунова (глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.— “Ъ”), я перед комиссией, которая меня сняла с выборов, не чувствую никаких обязательств — только перед избирателями»,— заявил господин Янкаускас.

Бывшие кандидаты от несистемной оппозиции утверждают, что средств из иностранных источников не получали и нарушений старались не допускать.

По их словам, в основном они тратили деньги на сбор подписей, а если что-то и не израсходовали, то вернули жертвователям. На сайте Мосгоризбиркома можно ознакомиться с собранными на 5 сентября данными Сбербанка об избирательных фондах. Так, госпожа Соболь собрала и потратила 2,8 млн руб., Иван Жданов — 3 млн руб., а Константин Янкаускас — 1,4 млн руб. Дмитрий Гудков собрал около 3,7 млн руб. Геннадий Гудков получил 696 тыс. руб., а потратил — 688 тыс. руб. По этим данным, Дмитрий и Геннадий Гудковы не вернули неистраченные 13 тыс. руб. и 8 тыс. руб. жертвователям и себе (они финансировали кампанию в том числе и за свой счет), но их пресс-секретарь Алексей Обухов утверждает, что цифры устарели, а средства были возвращены позднее. По словам господина Обухова, Геннадий Гудков расплачивался со сборщиками подписей уже после 5 сентября и потратил 2 млн руб.

Другая разница по данным на 5 сентября в суммах у коммунистов. Владислав Жуковский получил 1 млн руб., а потратил 860 тыс. руб. Дмитрий Локтев получил 780 тыс. руб., а потратил 552 тыс. руб. Сергей Савостьянов — 775 тыс. руб. и 639 тыс. руб. соответственно. При этом у всех троих отмечено, что разницу в средствах они жертвователям (или самим себе, если это были собственные средства) не возвращали. На момент сдачи материала Владислав Жуковский и Дмитрий Локтев на вопросы “Ъ” не ответили. Помощник господина Савостьянова Диана Большакова сказала “Ъ”, что депутат «все сдавал и сделал в рамках закона». По ее словам, он думает, что этот список — «месть Валентина Горбунова коммунистам, которые инициировали его отставку».

Согласно опубликованным на вечер пятницы данным Мосгоризбиркома, больше всех на избирательную кампанию потратили кандидаты-самовыдвиженцы, близкие к мэрии. Первое место разделили избранные в МГД журналист ВГТРК Андрей Медведев, главврач горбольницы им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова и член президиума московского политсовета «Единой России» Людмила Гусева, а также проигравший выборы гендиректор сети аптек «Столички» Евгений Нифантьев — в их избирательные фонды поступило по 35 млн руб. На втором месте — проигравшая выборы проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара с 34,9 млн руб., на третьем — экс-депутат Госдумы Елена Николаева и проигравший депутат прошлого созыва Антон Молев: их фонды не намного превысили порог в 34 млн руб.

Политологи Алексей Макаркин и Александр Кынев считают, что власти, возбуждая административные дела в связи с нарушениями правил отчетности, просто следуют нормам закона, попутно демонстрируя, что «оппозиция их не соблюдает», добавляет господин Кынев.

Владимир Хейфец, Кира Дюрягина


ОП Москвы предложила снизить порог подписей для регистрации кандидатов на выборах

Члены Общественной палаты Москвы по итогам кампании по выборам в Мосгордуму летом этого года подготовили ряд предложений, которые направят в мэрию, МГД, Госдуму и Совет федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов. В числе предложений — организация сбора подписей за кандидатов в электронном виде, отмена санкций за незначительные помарки и ошибки в документах и ошибки нотариусов, а также снижение порога подписей для регистрации до 0,5% от числа избирателей в округе. Сейчас этот порог составляет 3%. Кроме того, члены ОП Москвы предлагают органам МВД при сверке данных в подписных листах предоставлять кандидатам полную информацию о том, в чем именно состоит найденное несоответствие, и считать заключения графологической экспертизы действительными, только если проверка подписей проводится в присутствии кандидата или его представителя. Напомним, в прошедшей избирательной кампании в Мосгордуму отказ в регистрации получили 57 кандидатов. Вернуть право на участие в выборах через суд удалось только Сергею Митрохину. Основная причина отказов — брак в подписных листах в количестве более 10%. Так, например, у экс-лидера «Открытой России» Александра Соловьева большинство подписей было отбраковано из-за неверных данных избирателей; к подписям муниципального депутата Елены Русаковой были претензии из-за недочетов в работе нотариуса; нарушением в подписях бизнесмена Константина Лисицы стал факт участия в сборе сотрудницы участковой избирательной комиссии. У многих экс-кандидатов, в том числе Любови Соболь и Дмитрия Гудкова, были обнаружены подписи граждан, числящихся умершими. Большинство незарегистрированных кандидатов жаловались, что сотрудники МВД при проверке подписей неразборчиво написанные данные намеренно трактовали не в пользу кандидата. К проверке подписей кандидатов не допускали. Возвращая им результаты проверки, представители МВД не уточняли, какие именно данные неверны. При этом ответы полиции соответствуют действующему соглашению о взаимодействии ЦИКа и МВД от 2016 года. В ЦИКе уже заявили, что начали работать над предложениями по изменению соглашения.

Елена Рожкова


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