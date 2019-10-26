Кандидаты вышли на финишную штрафную

Как сообщили “Ъ” в Мосгоризбиркоме, более 30 экс-кандидатов в Мосгордуму не сдали в срок отчеты о расходах на свои избирательные кампании, и за это каждого из них планируют оштрафовать на 20–25 тыс. руб. Среди них — незарегистрированные на выборах кандидаты от несистемной оппозиции и три кандидата от КПРФ. Кандидатов от власти в списке нарушителей от Мосгоризбиркома нет, хотя данные по некоторым из них до сих пор не опубликованы.

Итоговые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в окружные избиркомы (ОИК), по данным на 22 октября, не сдали 34 политика, выдвигавшиеся на выборы в Мосгордуму 8 сентября 2019 года, отмечается в документе, имеющемся в распоряжении “Ъ”. Отчитаться кандидаты должны были до 10 октября, представив информацию в том числе об источниках средств и тратах по конкретным направлениям.

В списке Мосгоризбиркома указаны незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму от внесистемной оппозиции: Дмитрий и Геннадий Гудковы, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас; проигравший кандидат от КПРФ Владислав Жуковский и коммунисты-победители Сергей Савостьянов и Дмитрий Локтев.

Оставшиеся 26 в основном являются техническими кандидатами, которые должны были отобрать голоса у оппозиционеров, заявил “Ъ”, ознакомившись со списком, политолог Александр Кынев. Это как самовыдвиженцы, так и представители партий «Справедливая Россия», «Коммунисты России», Партии роста и ряда других. Несмотря на их работу в интересах власти, их, скорее всего, все равно оштрафуют, считает господин Кынев: «Мосгоризбирком будет пытаться показать, что ко всем относится одинаково». На всех указанных в списке окружные комиссии уже начали составлять протоколы по ч. 1 ст. 5.17 КоАП РФ, подтвердил “Ъ” член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Максимальное наказание по этой статье — штраф в 25 тыс. руб.

В списке нет самовыдвиженцев, официально поддержанных «Единой Россией», а также тех, кто после победы вошел в депутатское объединение «Моя Москва», как, например, Наталья Метлина (35-й округ), чей отчет отсутствует и на сайте Мосгоризбиркома. Господин Реут объясняет, что несколько отчетов не разместили на сайте, так как их еще проверяют, но ситуацию исправят в ближайшие дни. Сама Наталья Метлина также заявила “Ъ”, что сдала отчет в срок. Кроме того, на сайте избиркома не работает ссылка на данные об итоговых отчетах по 14-му округу, где выиграл кандидат «Яблока» Максим Круглов.

Говоря же об отсутствии отчетов Дмитрия и Геннадия Гудковых, пресс-секретарь Партии перемен Алексей Обухов сказал “Ъ”, что еще 26 июля силовики во время обыска в предвыборном штабе изъяли необходимые для их подготовки документы. 5 сентября при обыске студии «Навальный Live» также были изъяты документы для отчета Любови Соболь: по ее словам, у нее есть копия протокола, в котором это отражено. Иван Жданов сказал “Ъ”, что отправил отчетность почтой: «По-моему, 8 октября». «Кандидат может отчет направить по почте, но, по судебной практике, сам несет риск, если документы поступят позднее срока»,— заявил Дмитрий Реут.

Константин Янкаускас, в свою очередь, сказал “Ъ”, что сдаст итоговый отчет в окружной избирком в ближайшие неделю-две, а опоздание объясняет тем, что оформляет документы самостоятельно. По его словам, он сдавал предварительный отчет в июле, а итоговый будет отличаться от него всего на несколько тысяч рублей пожертвований. «Но пока не уберут Горбунова (глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.— “Ъ”), я перед комиссией, которая меня сняла с выборов, не чувствую никаких обязательств — только перед избирателями»,— заявил господин Янкаускас.

Бывшие кандидаты от несистемной оппозиции утверждают, что средств из иностранных источников не получали и нарушений старались не допускать.

По их словам, в основном они тратили деньги на сбор подписей, а если что-то и не израсходовали, то вернули жертвователям. На сайте Мосгоризбиркома можно ознакомиться с собранными на 5 сентября данными Сбербанка об избирательных фондах. Так, госпожа Соболь собрала и потратила 2,8 млн руб., Иван Жданов — 3 млн руб., а Константин Янкаускас — 1,4 млн руб. Дмитрий Гудков собрал около 3,7 млн руб. Геннадий Гудков получил 696 тыс. руб., а потратил — 688 тыс. руб. По этим данным, Дмитрий и Геннадий Гудковы не вернули неистраченные 13 тыс. руб. и 8 тыс. руб. жертвователям и себе (они финансировали кампанию в том числе и за свой счет), но их пресс-секретарь Алексей Обухов утверждает, что цифры устарели, а средства были возвращены позднее. По словам господина Обухова, Геннадий Гудков расплачивался со сборщиками подписей уже после 5 сентября и потратил 2 млн руб.

Другая разница по данным на 5 сентября в суммах у коммунистов. Владислав Жуковский получил 1 млн руб., а потратил 860 тыс. руб. Дмитрий Локтев получил 780 тыс. руб., а потратил 552 тыс. руб. Сергей Савостьянов — 775 тыс. руб. и 639 тыс. руб. соответственно. При этом у всех троих отмечено, что разницу в средствах они жертвователям (или самим себе, если это были собственные средства) не возвращали. На момент сдачи материала Владислав Жуковский и Дмитрий Локтев на вопросы “Ъ” не ответили. Помощник господина Савостьянова Диана Большакова сказала “Ъ”, что депутат «все сдавал и сделал в рамках закона». По ее словам, он думает, что этот список — «месть Валентина Горбунова коммунистам, которые инициировали его отставку».

Согласно опубликованным на вечер пятницы данным Мосгоризбиркома, больше всех на избирательную кампанию потратили кандидаты-самовыдвиженцы, близкие к мэрии. Первое место разделили избранные в МГД журналист ВГТРК Андрей Медведев, главврач горбольницы им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова и член президиума московского политсовета «Единой России» Людмила Гусева, а также проигравший выборы гендиректор сети аптек «Столички» Евгений Нифантьев — в их избирательные фонды поступило по 35 млн руб. На втором месте — проигравшая выборы проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара с 34,9 млн руб., на третьем — экс-депутат Госдумы Елена Николаева и проигравший депутат прошлого созыва Антон Молев: их фонды не намного превысили порог в 34 млн руб.

Политологи Алексей Макаркин и Александр Кынев считают, что власти, возбуждая административные дела в связи с нарушениями правил отчетности, просто следуют нормам закона, попутно демонстрируя, что «оппозиция их не соблюдает», добавляет господин Кынев.

Владимир Хейфец, Кира Дюрягина