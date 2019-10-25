Коллекторы теряют доверие банков

Волгоградский суд арестовал похитителя базы Сбербанка. Он пробудет под стражей до 24 декабря. На заседании подозреваемый Антон Бутурлакин признал свою вину, передает ТАСС. По версии следствия, персональные данные клиентов крупнейшей кредитной организации он продал за 40 тыс. руб. 23 октября “Ъ” написал о крупной утечке в Сбербанке: в интернете за деньги предлагалась информация о 10 тыс. граждан, в том числе запись их звонков в колл-центр кредитной организации. В самом банке этот факт отрицали. 24 октября МВД заявило о поимке похитителя банковских данных. Им оказался сотрудник «Национальной службы взыскания».

Гендиректор этой коллекторской компании Роман Волосников подтвердил “Ъ FM” факт задержания своего подчиненного: «По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из наших партнеров. Он похитил и пытался реализовать незначительное количество записей. Никакие персональные данные клиентов из-за произошедшего инцидента не попали в общий доступ.

Подозреваемый работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом информации.

Утечек по другим банкам и партнерам не обнаружено. Данный факт является чрезвычайным происшествием для компании — это произошло впервые за 15 лет ее деятельности на рынке. Мы приносим извинения партнеру и его клиентам в связи со сложившейся ситуацией».

Какие последствия грозят коллекторскому бизнесу? После сообщения МВД о задержании сотрудника «Национальной службы взыскания» в Сбербанке заявили о намерении разорвать договор с этим коллекторским агентством. Возможно, из-за инцидента некоторые кредитные организации решат создать собственные службы взыскания, полагает первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Его кредитная организация в свое время поступила именно так: «Мы фактически применяли схему аутсорсинга коллекторских услуг. Сейчас мы включили компанию внутрь нашего банка. На наш взгляд, это более эффективно. Издержки зачастую покрываются ростом производительности этих компаний».

«Национальная служба взыскания» — один из лидеров коллекторского рынка. Компания присутствует в 83 регионах страны. До лета этого года она входила в холдинг с «Первым коллекторским бюро». В прошлом году выручка группы превысила 6 млрд руб., а чистая прибыль составила 1,7 млрд. Президент «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» Эльман Мехтиев полагает, что отказаться от услуг компаний по взысканию банки не смогут, но эпизод с утечкой данных Сбербанка создаст проблемы небольшим игрокам рынка: «С одной стороны, будут репутационные последствия, контроль станет более жестким. С другой стороны, он выгоден большим игрокам, потому что они очень внимательно относятся к информационной безопасности. Я не думаю, что это долгосрочный тренд. Сначала все скажут: мы сами, а потом поймут, что это экономически невыгодно, и вернутся к тем, кто этим занимается профессионально. То есть небольшие игроки потеряют возможность работать на крупные банки».

Почему данные банковских клиентов дорожают на черном рынке Читать далее

По статье о незаконном разглашении банковской тайны Антону Бутурлакину грозит до пяти лет тюрьмы. При этом следствие подчеркивает, что пока известно только об одном эпизоде, но их может быть и больше.

Григорий Колганов