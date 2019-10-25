Правительство предложило упростить иностранцам получение визы для дальневосточных ТОР

Правительство направило в Госдуму законопроект, который предусматривает получение многократной визы сроком до трех лет иностранными гражданами, работающим в компаниях—резидентах дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). В настоящее время максимальный срок выдачи многократных рабочих виз составляет один год. Также многократную визу на три года смогут получить иностранные граждане, чья деятельность связана с реализацией инвестиционного проекта. Срок рассмотрения заявки на получение такой визы предлагается ограничить пятью днями.

«В целом реализация законопроекта позволит привлечь на территорию ДФО новых инвесторов, будет способствовать улучшению инвестиционного климата в ДФО и развитию экономического потенциала ТОР и СПВ»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсуждалась коррекция стратегии ускоренного развития российского Дальнего Востока, основанная на использовании низконалоговых территорий. По мнению экспертов, России и ЕАЭС необходимо активизировать работу по вхождению в формирующиеся региональные торговые блоки — с большой вероятностью сильный протекционизм на границах будущих торговых объединений станет итогом процессов 2014–2019 годов.

Почему Дальний Восток выглядит уже не так привлекательно для промышленного развития, читайте в материале “Ъ” «Цепочки небольшой стоимости».